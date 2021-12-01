СПЕЦТЕМА: Выплачивать «ковидную» тысячу начали еще несколько банков

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно расло количество больных коронавирусом. Однако в декабре динамика заболеваний снизилась, а области из «красной» зоны перешли в «желтую».

Тем временем ученые заявили об еще более опасном штамме «Омикрон». В январе-феврале 2022 года из-за нового штамма ученые прогнозируют новую вспышку эпидемии.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения.

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17:12 Вакцинированные граждане смогут получить так называемую «ковидную» тысячу еще в двух банках.

Об этом сообщили в пресс-службе «Дія».

В частности, к услуге «Поддержка» присоединились Райффайзен Банк и izibank.

«Теперь 1000 гривен от государства можно получить в Райффайзен Банке и izibank», - говорится в сообщении.

Виртуальную карту, куда и должны начислять деньги, можно оформить уже 31 декабря.

В «Дії» напомнили, как оформить «поддержку»:

- откройте специальную карточку в Райфафайзен Банке, izibank или другом банке-партнере; - обновите приложение «Действие»; - подайте заявку; - ждите зачисления средств в 2022 году.

Так, в программе участвуют следующие банки:

- А-Банк, - Альфа-банк, - Izibank, - Monobank, - Ощадбанк, - ПриватБанк, - Райффайзен Банк, - Укргазбанк.

15:30 В Британии одобрили применение противовирусной таблетки Pfizer от Covid-19. Сегодня в стране фиксируют антирекорды по количеству заражений на фоне стремительного распространения нового штамма "Омикрон".

Об этом пишет The Guardian.

Таблетку будут применять пациенты в возрасте от 18 лет, которые имеют легкую или умеренную инфекцию, однако находятся в группе высокого риска обострения болезни. Согласно данным Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA), таблетка от Pfizer наиболее эффективна при приеме на ранних стадиях коронавируса. Ее рекомендуют принимать в течение пяти дней с момента появления первых симптомов. Компания Pfizer, со своей стороны, заявила об около 90% эффективности в предотвращении госпитализации и летальным случаям.

09:39 За сутки 30 декабря в Украине зафиксировали 7 029 новых подтвержденных случаев коронавируса, 209 больных умерли, преодолели вирус 8 609 человек, сообщает Минздрав.

Среди новых больных 404 ребенка и 185 медработников.

1 578 человек госпитализировали.

Больше всего случаев за сутки обнаружили в Киеве (1 179), Одесской (595), Львовской (487) и Полтавской (486) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 3 667 649 человек; 95 899 больных умерли, преодолели вирус 3 468 858 человек.

101 705 человек были вакцинированы за прошедшие сутки, из них первой дозой 27 065 человек. 72 834 человек прошли полный курс вакцинации. Бустерную дозу вакцины получили 1228 человек.

Все области в Украине находятся в желтой зоне. Наиболее лучше ситуация с показателями обстоит в Херсонской области, где три показателя соответствуют зеленой зоне.