В Мининфраструктуры назначили капитана Николаевского морского торгового порта и «Ольвии»

В Министерстве инфраструктуры назначили капитанов морских портов, включая Николаевский морской торговый порт и морпорт «Ольвия».

Об этом сообщили на странице ведомства в Facebook.

В министерстве отметили, что капитан осуществляет надзор за безопасностью судоходства.

«Согласно Кодексу торгового мореплавания, приказами Министра инфраструктуры Украины были назначены капитаны морских портов Украины. Служба капитана морского порта является ключевым институтом, осуществляющим государственный надзор за безопасностью мореплавания в морских портах и ​​подходах к ним», - сказано в сообщении.

По итогу, капитаном Николаевского морского портов Николаев и Ольвия назначили Орла Ивана Игнатьевича – капитана дальнего плавания с 1995 года, капитан Керченского морского рыбного порта с 2012 по 2013 год, капитана морского порта Ольвия с 2016 по 2019 год.

Отметим, в декларации Ивана Орла сказано, что он владеет недвижимостью в Крыму, автомобилем Toyota Camry 2007 года и получает пенсию в Малиновском объединении Пенсионного фонда Украины в Одессе.

Напомним, имущество николаевского государственного предприятия «Стивидорная компания «Ольвия» и соответствующее имущество «Администрации морских портов Украины» 1 декабря передали на 35 лет в концессию компании QTerminals Olvia.