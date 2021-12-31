Николаевский нардеп Копытин поздравил избирателей с Новым Годом: «Пусть 2022 год станет годом новых возможностей»

Народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Игорь Копытин поздравил своих избирателей с наступающим Новым Годом.

Свои пожелания он написал на странице в Facebook.

«Дорогие украинцы, уважаемые избиратели! Поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством Христовым. В новый год мы входим с новыми надеждами и ожиданиями. Пусть сбываются мечты, а добро и благодать приходят в каждый дом. Пусть 2022 год станет годом хороших перемен, новых возможностей, достижений и процветания нашей страны. Пусть свет радости всегда наполняет каждый дом, а Ваши души согревает теплом любви», - написал нардеп.

Также от пожелал избирателям уверенности в завтрашнем днем.

«Искренне желаю, чтобы новый год принес покой, здоровье, радость и уверенность в завтрашнем дне. Веселых Вам колядок, щедрых подарков и умножения добрых дел. Пусть Украина живет в мире, достатке и согласии! Счастливого Вам Нового года и веселых Рождественских праздников», - добавил Игорь Копытин.

Напомним, Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева поздравила жителей с наступающими праздниками.