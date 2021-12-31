«В следующем году мы не собираемся сбавлять темп»: Глава Николаевской ОГА Ким поздравил жителей с наступающими праздниками

Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким поздравил жителей с наступающими праздниками.

Поздравительное видео опубликовано на странице Виталия Кима в Facebook.

На видео Виталий Ким рассказал об истории Вирджинии О'Хенлон, которая написала письмо в редакцию газеты «Sun» с вопросом, существует ли Санта Клаус. В редакции написали ответ, в котором заверили девочку, что Санта существует, история об этом стала очень популярной. В кадре на видео сын главы ОГА раздает подарки сотрудницам облгосадминистрации.

«Оглянувшись назад, можно сказать, что 2021 год был полон вызовов. Однако он сплотил нас и обогатил новым опытом. Уверен, что каждый почувствовал, что через год было сделано действительно много. А в следующем году мы не собираемся сбавлять темп», - сказал Ким.

Отдельно он пожелал каждому отметить праздники в кругу родных.

«Желаю каждому, чтобы праздничное время прошло в кругу родных и близких. Заряжайтесь энергией и набирайтесь сил на следующий год. Пусть все невзгоды и несогласия покинут нас. Мира и любви в каждый дом. С праздниками!» - добавил глава ОГА.

Напомним, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева поздравила жителей с наступающими праздниками.