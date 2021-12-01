Экс-руководство николаевской «инфекционки» пыталось сорвать установку криоцилинда и ряд важных закупок: «Хоздеятельность не выдерживает критики»

Из-за проволоки в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» с расчетом бывшего руководства в больнице задержали ряд важных закупок, в том числе установку криоцилиндра.

Об этом сообщил вице-губернатор Николаевщины Юрий Гранатуров в комментарии «Преступности.НЕТ».

Как известно, глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким подписал распоряжение о назначении исполняющего обязанности главы КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний».

— Виталий Ким вчера своим распоряжением назначил на два месяца исполняющую обязанности директора КНП. Согласно закону можно назначать исполняющую обязанности только на два месяца, либо возлагать обязанности на кого-то из членов коллектива. Губернатор счел необходимым сделать так. Новая исполняющая обязанности из БСМП, врач-токсиколог, опытная. Заведующая отделением, - сказал Ким.

Также он рассказал, что в самой больнице во время представления не было скандала, но по факту мероприятие сорвала экс-директриса Светлана Федорова.

— Не было никакого скандала, приехали представить исполняющую обязанности, на пять минут собрать коллектив, но пришла Светлана Федорова, и дальше был сплошной ее монолог. Скандала не было, но представить было проблематично, потому что Федорова не дала возможности коллектив собрать, - отметил вице-губернатор.

Он отметил, что распоряжение было официально передано в отдел кадров.

— Мы официально передали распоряжение в отдел кадров. Ярослава Студзинская была там вместе с нами, но представлять ее было не кому, там была только Федорова и еще один врач – Алевтина Демьяненко, тоже эмоциональная женщина, - добавил Юрий Гранатуров.

Помимо этого он сообщил, что к концу года необходимо было провести ряд важных закупок, но этого не было сделано.

— К концу года необходимо произвести ряд оплат и действий, чтоб нормально войти в 2022 год, тем более это важно для опорной больницы. Из-за того, что они затянули с расчетом Федоровой и мы не могли назначить исполняющую обязанности, в больнице не купили криоцилиндр, генераторы, не произвели оплату за монтаж этих работ. По факту экономическая и хозяйственная деятельность не выдерживает никакой критики, - отметил вице-губернатор.

Напомним, 21 декабря Николаевский областной совет уволил Федорову с должности директора «инфекционки». Депутаты приняли решение по результатам официальной проверки Министерства здравоохранения Украины, которая обнаружила многочисленные и систематические нарушения. Также депутаты Николаевского областного совета от «Нашего края» исключили Светлану Федорову из фракции. Позже она отозвала заявление о сложении с себя депутатских полномочий.

25 декабря стало известно, что в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» не завершили процедуру увольнения Светланы Федоровой с должности директора и отказались выдать соответствующие документы представителям Николаевской ОГА.