SpaceX привлекла $337,4 миллионов финансирования от акционеров

Американская компания SpaceX миллиардера Илона Маска привлекла $337,4 миллионов в виде долевого финансирования от акционеров.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на раскрытие информации компанией регулятора.

По данным CNBC, SpaceX, среди инвесторов которой Alphabet Inc (материнская компания Google) и Fidelity Investments, достигла $100 млрд после вторичной продажи акций в октябре. В апреле SpaceX привлек около $1,16 миллиарда от акционеров.

Как сообщает Reuters, компания конкурирует с предприятием Blue Origin бывшего генерального директора Amazon Джеффа Безоса и Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона. Все три ракетные компании успешно запустили гражданских жителей в космос.

По данным Morgan Stanley, к 2040 году экономика космической отрасли может достигнуть $1 триллион.

Напомним, американское аэрокосмическое управление NASA запустило космический телескоп Джеймс Уэбб стоимостью 10 миллиардов долларов.