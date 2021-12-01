Главная елка Украины попала в рейтинг красивейших в Европе

Главная елка Украины в Киеве на Софийской площади вошла в топ-15 самых красивых елок Европы. Она оказалась на 13-м месте в списке.

Украинская новогодняя елка оказалась в рейтинге между елками из Польши и Италии.

На сайте отметили, что киевская елка украшена десятками километров гирлянд. А сам город - хорошее место для поездки на рождественские и новогодние праздники. В издании подчеркнули, что в столице Украины работают рождественские ярмарки в разных местах.

Однако первое место среди европейских елок заняло новогоднее дерево на мальтийском острове Гоцо. На втором и третьем месте - елки из Страсбурга и Лиссабона.

Напомним, украшение главной елки Украины посвящено одному из христианских праздников – Рождеству Христову.