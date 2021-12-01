В Беларуси накануне Нового Года задержали 75-летнюю активистку Банинскую и отвезли в психдиспансер

В Беларуси 30 декабря, в день своего рождения, 75-летняя белорусская активистка Нина Багинская вышла на улицу Минска с плакатом «Свободу политзаключенным», но вскоре была задержана. Женщину отвезли в психдиспансер в селе Новинки.

Об этом сообщает «Белсат».

«Вызвали «скорую» и увезли в Новинки. Я не впервые в Новинках, мне дали только бумагу, чтобы подписать, что я не нуждаюсь в лечении, что я психически здоровый человек. Я села на 18-й автобус и приехала домой», – рассказала Багинская.

Милиционеры также составили протокол.

Отметим, в «Белсат» сообщают, что Нина Багинская стала одним из символов мирных протестов в Беларуси. С 1988 года она ходит почти на все митинги с большим бело-красно-белым флагом, который сшила сама. Когда ее задерживают, Багинская всегда ведет с милиционерами беседы и стесняет их за обращение с оказавшимися за решеткой.

Напомним, ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что страна готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО.