В первый день 2022 года в Украине прогнозируют дожди

В первый день нового 2022 года в Украине ожидаются осадки, преимущественно дождь.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в социальной сети Facebook.

«Завтра погоду в Украине будет формировать атмосферный фронт, который с собой принесет осадки преимущественно в виде дождя, усиления ветра и повышения температуры воздуха. Однако в воскресенье в поле повышенного давления осадков не прогнозируем. Температура воздуха начнет снижаться», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ожидается очень переменчивая погода.

Напомним, в Николаевском гидрометеорологическиом центре рассказали, как предоставляют справки о погодных условиях.