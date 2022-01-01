С Новым Годом, дорогие читатели!

«Это был тяжелый год. Был он тяжелее, чем тот…», - цитируем мы классиков, провожая 2021-й.

Друзья, мы вас очень хорошо понимаем. Этот год можно назвать годом вызовов, и далеко не ко всем мы были готовы. Коронавирус пока и не думает заканчиваться, а его обновленные версии выходят чаще чем новые Iphone. Как следствие - локдауны, загруженные больницы и личные трагедии. Мы сочувствуем каждому, в чей дом пришел ковид.

Но были и хорошие моменты. В Украине заработала «Дія» и, в целом, довольно успешно. Наша сборная по футболу вышла в четверть финала Чемпионата Европы, чем заставила преданных им фанатов сделать кассу всем пивным пабам на несколько недель вперед. Наша разведка провела блестящую операцию по возвращению украинцев домой из Афганистана. Пытаясь поощрить украинцев, Президент выделил тысячу каждому вакцинированному. Это действие заставило буквально встать книжные сайты, а это значит что мы таки читающая нация.

Какие у нас с вами надежды? Мы все еще ждем преображения нашего города и даже знаем рецепт - филармония в Доме офицеров флота, реконструированный Парк Победы, Urban парк и конечно же Ледовая арена. Крейсер «Украина» уже, кажется, и сам устал от того, что с ним не знают, что делать - мы надеемся, когда-нибудь узнают. Из обязательного - ремонт приемных отделений в больницах и закупка нового оборудования. Мы хотим, чтоб вы осознали, что достойны этого - вы и ваши родители, а также родители родителей очень много работали над тем, чтоб Николаев приобрел самый лучший вид.

Давайте честно - мы не знаем, что будет в 2022-м. Но предлагаем вам сделать глубокий вдох, медленный выдох и осознать - мы готовы. Вы готовы к вызовам, а мы готовы писать для вас 24/7, создавая вам самую непредвзятую и объективную повестку дня. С Новым Годом вас, дорогие читатели! 2022-й - мы идем!