СПЕЦТЕМА: В Украине более 5 тысяч новых случаев COVID и 190 смертей за сутки

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно расло количество больных коронавирусом. Однако в декабре динамика заболеваний снизилась, а области из «красной» зоны перешли в «желтую».
Тем временем ученые заявили об еще более опасном штамме «Омикрон». В январе-феврале 2022 года из-за нового штамма ученые прогнозируют новую вспышку эпидемии.
Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения.
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Украине зафиксировали более 5 тысяч новых случаев коронавируса и 190 смертей за сутки. Больше всего новых заражений в Киеве и Львовской области.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки госпитализировали 1554 человека; летальных исходов - 190; выздоровевших - 6 073 человека. Протестировали методом ПЦР - 22 507 человек, методом ИФА - 4 367, экспресс-тестами - 27 792.
Больше всего новых случаев в Киеве (976), Львовской (443), Черниговской (269) областях.
За все время пандемии в Украине заболели - 3 672 675 человек; выздоровели - 3 474 931 человек; летальных исходов - 96 089.