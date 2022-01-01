СПЕЦТЕМА: В Украине более 5 тысяч новых случаев COVID и 190 смертей за сутки

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно расло количество больных коронавирусом. Однако в декабре динамика заболеваний снизилась, а области из «красной» зоны перешли в «желтую».

Тем временем ученые заявили об еще более опасном штамме «Омикрон». В январе-феврале 2022 года из-за нового штамма ученые прогнозируют новую вспышку эпидемии.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.

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Украине зафиксировали более 5 тысяч новых случаев коронавируса и 190 смертей за сутки. Больше всего новых заражений в Киеве и Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.