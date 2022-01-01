Возврат Крыма, украинцы-герои, планы на будущее и «Николаев-Днепр»: О чем говорил Президент Зеленский в поздравлении с Новым Годом

Во время новогоднего обращения Президент Украины Владимир Зеленский собрал за одним столом не только известных личностей в сфере науки, спорта, медицины, но также и украинцев, которые проявили свою смелость в тяжелых жизненных ситуациях. Он много говорил об оккупированном Крыме, войне на Донбассе, и о других важных вопросах для Украины, рассказывая о дальнейших планах.

Победы:

Так, Зеленский напомнил о победах, которые в 2021-ом году одержали украинцы. В частности, золотую медаль Жана Беленюка на Олимпиаде в Токио, победу Александра Усика в бою с Джошуа и выход сборной Украины в четвертьфинал Евро.

Возвращение Крыма:

Президент вспомнил учредительный саммита Крымской платформы, который состоялся в этом году в Киеве. Зеленский подчеркнул, что украинцы не будут ждать, пока кто-то решит их проблемы и вернет территории.

— Как громко в этом году прозвучало «Крым-это Украина!». Голосом не только Украины, а еще 46 участниц крымской платформы. Мы можем сказать: мы вернули Крым в мировую повестку дня, чтобы когда - то могли сказать: мы вернули Крым в Украину, — сказал он.

Российские войска у границ Украины:

Зеленский заявил, что Украина не боится скопления российских войск вокруг границ, поскольку украинцев защищает мощная армия.

— Нас пугали внутри страны. И пугали извне. Но любая армия по ту сторону границы нас не пугает, потому что значительная армия по нашу сторону границы нас защищает, — подчеркнул Президент.

Глава государства подчеркнул, что «соседи» должны ходить к украинцам в гости «с холодцом, а не с оружием и без стука». Он хочет, чтобы украинцы приезжали чаще из Крыма и Донбасса.

— Но не в гости, а к себе, возвращались домой, ведь все мы - одна семья. И Донбасс, и Крым. И как только мы уберем линию разграничения в голове, она исчезнет и на карте, — сказал Президент.

Он добавил, что главная его цель – закончить войну на востоке нашего государства.

В своем новогоднем обращении к украинцам Зеленский также:

- вспомнил закон об олигархах;

«А как мы напугали олигархов? Впервые они боятся закона. Одного закона. Настолько боятся, что пугают всех нас».

- пообещал обеспечить ветеранов и военных жильем;

«Мы не забыли своих ветеранов. И в следующем году они забудут слова «квартирная очередь». И фото с побратимами, вместе с которыми защищали свою землю, повесить в своем жилье смогут все ветераны войны на Донбассе».

- назвал «общей болью» отказ украинцев вакцинироваться;

«И, к сожалению, не все украинцы хотят вакцинироваться – мы такие, мы украинцы. И это наша общая боль».

- вспомнил о строительстве мостов и дорог, в частности речь шла и о Николаеве.

«В Днепре, в Николаеве: «Наконец-то есть трасса!».

- пообещал поднять зарплату учителям.

«Наконец-то у нас нормальная зарплата» – смогли сказать наши врачи..Мы не можем, к сожалению, сказать в этом году то же о наших учителях. И это моя боль. Я очень хочу, чтобы мы могли все это сказать в следующем году. И это моя цель».