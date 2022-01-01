«50 лет согреваем дома и сердца»: ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» отмечает юбилейную дату со дня основания

В ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» отмечают юбилей – 50 лет со дня основания предприятия.

Об этом сообщают на странице ОКП в Facebook.

История предприятия началась 1 января 1972 года.

«Его созданию предшествовало обследование систем теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства города в конце 1960-х годов, и результаты были крайне неутешительны: 239 котельных обеспечивали теплом всего 707 зданий, то есть КПД котельных в среднем составил 50%, и возникла необходимость реорганизовать всю систему теплоснабжения города. Так, на базе 47 котельных (преимущественно угольных) с наличием 125 котлов суммарного теплового напряжения 41,6 Гкал/час была создана Дирекция николаевских объединенных котельных с тепловыми сетями (первое название предприятия)», - сказано в сообщении.

В 1972 году Николаевский городской совет одобрил решение о закрытии 219 котельных и строительстве 14 межрайонных котельных. Равномерно их численность возросла до 55 единиц.

«Предприятие менялось, а мощности росли - на правах производственных единиц были включены предприятия тепловых сетей «Первомайсктеплосеть», «Вознесенсктеплосеть», межрайонное предприятие тепловых сетей г. Снигиревки, куда вошли участки тепловых сетей Нового Буга, Баштанки, Березнеговатого. В этом же году на баланс были приняты котельные Новой Одессы, а чуть раньше и Очакова», - отмечают в ОКП.

В декабре 2000 года в связи с досрочным расторжением договора аренды между организацией арендаторов арендного областного предприятия «Николаевтеплокоммунэнерго» и региональным отделением Фонда госимущества Украины в Николаевской области было создано «Областное коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго», которое начало свою деятельность.

«В 2004 году, учитывая неудовлетворительное финансовое состояние КТП «Николаевгортеплоэнерго» и непрофильный характер производства тепла для ЖКУ-12, часть имущества (котельные, тепловые сети и другое оборудование), которая является собственностью территориальной общины города Николаева, передана в аренду ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», - пишут на предприятии.

15 апреля 2018 года решением исполнительного комитета Николаевского городского совета был утвержден акт приема-передачи в коммунальную собственность территориальной громады Николаева целостного имущественного комплекса ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

«ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» прошло большой путь развития. За 50 лет изменялись и названия предприятия, и структура, и технологии, и руководство, однако, за этот период выросло не одно поколение тепловиков – настоящих профессионалов своего дела. Самая высокая ценность нашего предприятия – это далеко не проекты, котельные или оборудование, это – НАШИ люди. Они каждый день, несмотря на солнце, снег или ливень, делают все, чтобы в жилищах николаевцев было тепло, готовясь к отопительному сезону и оперативно устраняя аварийные ситуации. С глубокой благодарностью относимся к нашим сотрудникам и чтим все сделанное!», – отмечает директор предприятия Николай Логвинов.

Сегодня ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» обеспечивает теплом около 86 тысяч абонентов. В частности, это: 1226 многоэтажных домов, 50 школ, 43 детских сада, 4 лицея, 12 высших учебных заведений, 23 лечебных учреждения, 9 учреждений культуры и 8 спортивных учреждений. Структура ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» состоит из 8 тепловых районов в Николаеве и десятков служб и отделов.

На сегодняшний день специалисты предприятия обслуживают 93 котельные, 341 котлоагрегат, 118 центральных и индивидуальных тепловых пунктов и 233,6 километров теплосетей (в двухтрубном вычислении). Установленная мощность котельных – 440,5 Гккал.

«Вместе с этим предприятие реализует важные для общины города проекты по развитию и обновлению систем теплоснабжения. По проекту Всемирного банка предприятие в прошлом году реконструировало котельные на ул. Белая и улицы Спортивная, а также на проспекте Героев Украины. А в этом году реконструированы котельные по адресу улицы Новозаводская, 48 и Самойловича, 42. На объектах были заменены устаревшие котлы, установлены современные горелки, частотные преобразователи электродвигателей, автоматизированные приборы регулирования и контроля безопасности, а также системы автоматизации и диспетчеризации», - сказано в сообщении.

Привлечение кредитных средств позволило, в частности, заменить изоляцию на 25,4 километров тепловых сетей, смонтировать более сотни индивидуальных и центральных тепловых пунктов и новую теплосеть, закрыть малоэффективные и опасные котельные, которые были встроены в многоквартирные дома. Этот комплекс мероприятий будет гарантировать наименьшие затраты и улучшит качество обслуживания жителей Николаева.

«ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» в первую очередь в Николаевской области внедрило дуальную форму образования в сотрудничестве с ведущими университетами региона, таким образом, предоставив молодежи шанс усовершенствовать свои практические умения непосредственно на рабочем месте, а в будущем – получить предложение трудоустройства. Кроме того, предприятие всегда поддерживает молодежь в желании приобщиться к команде профессионалов», - отмечают в сообщении.

В настоящее время студенты разных специальностей Николаевского национального аграрного университета, Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова совмещают обучение с работой на предприятии, а ученики лицеев и колледжей могут проходить практику.

«ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» открыто к сотрудничеству с образовательными учреждениями Николаевщины и всей Украины, и готово стать хорошим стартом в карьере юных специалистов, продолжая и дальше воспитывать не одно поколение тепловиков», - подытожили в ОКП.

Напомним, нна областном коммунальном предприятии «Николаевоблтеплоэнерго» подвели итоги 2021 года.