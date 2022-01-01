Во Франции сделали бесплатными контрацептивы и консультации с врачом для девушек от 18 до 25 лет

Власти Франции отныне сделала бесплатным доступ к контрацептивам для женщин в возрасте от 18 до 25 лет, расширив уже действующую программу для несовершеннолетних, направленную на предотвращение нежелательной беременности.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

О расширении доступа к противозачаточным таблеткам, внутриматочным спиралям, контрацептивным пластырям и инъекциям было объявлено в сентябре 2021 года по результатам исследований, которые указали на то, что молодые женщины часто отказываются от использования противозачаточных средств по финансовым причинам.

Согласно оценкам французских властей, программой смогут воспользоваться до 3 миллионов женщин.

Начиная с 2022 года, «система медицинского страхования будет покрывать стоимость контрацепции и связанных с ней процедур (ежегодная консультация с врачом или акушеркой и биологические тесты) без предварительной оплаты», говорится в заявлении Министерства здравоохранения.

Напомним, вьетнамская полиция изъяла более 320 тысяч использованных презервативов, которые хотели перепродать как новые.