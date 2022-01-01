13-летнему парню из Первомайска, который мечтает стать хирургом, разрешили присутствовать на операции по устранению порока сердца

Подопечный благотворительного проекта 1+1 media «Здійсни Мрію» побывал на настоящей операции на сердце.

Об этом, специально ко Дню Святого Николая, рассказала Алла Мазур в ТСН.Тиждень на 1+1.

«13-летний Ростислав Бекарюк из Первомайска мечтал попасть на настоящую операцию и учиться на хирурга, чтобы спасать сердца детей. С четырех лет, вместо машинок и солдатиков, он играл игрушечными наборами медицинских инструментов. Когда же пошел в школу и начал читать – просил родителей покупать ему медицинские энциклопедии. И сейчас у него целая профильная библиотека!», - говорится в сообщении.

У мальчика нейрофиброматоз 1 типа – это когда нервные окончания в течении жизни неконтролируемо превращаются в опухоли. При этом они доброкачественные, но пока неизлечимые. Даже незначительный толчок или падение – могут спровоцировать появление новой опухоли и боли. Поэтому врачи запретили Ростику заниматься спортом. Однако, по словам самого подростка, болезнь – не преграда на пути к мечте – вылечить тысячи людей.

Укрепила Ростика в его стремлении спасать жизнь и останавливать смерть, трагедия, которая недавно произошла. Во время пребывания в больнице юноша нашел друга, Богдана.

«Но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее – Богдану не удалось вылечить, и он стал ангелом… Ростик пообещал, что он будет стремиться освоить профессию врача, чтобы помочь спасти как можно больше людей!», - рассказывается в выпуске.

Проект «Здійсни мрію» и врачи из Института Амосова приблизили Ростика к мечте. Мальчика пригласили на настоящую операцию на сердце. Но перед этим – экскурсия, знакомство с академиком НАМН Украины, директором института, учеником Николая Амосова – Василием Лазоришинцем, вручение особого подарка – именного хирургического костюма и обязательная стерилизация по всем правилам.

И вот, наконец, юношу пригласили к операционному столу, на котором оперировали младенца с пороком сердца. Ростик внимательно слушал все, что ему рассказывает врач. В другом же операционном блоке он наблюдал, как оперируют на открытом сердце. Для того чтобы устранить врожденный порок, пришлось остановить, а затем снова запустить сердце пациента. В память о мечте хирург подарил Ростику инструменты, которыми оперировал.

«Человек может прожить без руки, без пальца. А без сердца никак не проживет», – говорит мечтатель.

В ходе проведения операций Ростик окончательно решил, что после школы будет поступать в медицинский институт, чтобы посвятить этому благородному делу всю свою жизнь.