Губернатор Ким распорядился перераспределить 550 тысяч гривен из облбюджета на закупку оборудования для онкобольницы

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким подписал распоряжение о перераспределении 550 тысяч гривен из областного бюджета на закупку оборудования в николаевскую онкологическую больницу.

Соответствующий документ опубликован на сайте ОГА.

В распоряжении департаменту финансов поручают внести изменения в росписи средств для управления здравоохранения ОГА. 550 тысяч гривен необходимо перераспределить с общего бюджета в бюджет развития. Средства пойдут на приобретение системы ультразвуковой диагностики и комплектующих к ней для КНП «Николаевский областной центр онкологии».

Документ подписан 30 декабря. Контроль за выполнением возложили на заместителя главы ОГА Юрия Гранатурова.

Напомним, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева обсудила ситуацию в сфере здравоохранения вместе с директором НСЗУ Дмитрием Самофаловым, начальником департамента здравоохранения Максимом Безносенко, председателем медицинской комиссии Ириной Шабильяновой, профильным заместителем председателя ОГА Юрием Гранатуровым, председателями территориальных общин и главными врачами .