В 2022 году США поставят Украине катера типа Mark VI и Island

США в 2022 году поставят Украине катера типа Mark VI. Ожидается, что их может быть более трех.

Об этом сообщает в интервью «Радио Свобода» посол Украины в США Оксана Маркарова.

«С этого года (2022) мы начнем их получать», - сказала Маркарова, отвечая на вопрос о возможности получения Украиной от США катеров типа Mark VI.

По ее словам, сейчас идет обсуждение о количестве катеров этого типа, которые могут поставить США. Она добавила, что их может быть больше трех. Маркарова также сообщила, что в первом квартале текущего года США отправят Украине еще один катер типа «Айленд».

«Они не сами идут, их перевозят, так что тут мы немного зависим от транспорта, но это точно первый квартал 2022 года», - сказала посол.

Mark VI - это боевые патрульные катера. Предназначены для патрулирования прибрежных морских территорий и защиты портов.

Напомним, два новых украинских катера типа Island — «Сумы» и «Фастов» — днем в субботу, 4 декабря, пришвартовались к 18-му причалу одесского Морвокзала.