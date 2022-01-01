Директор «Николаевводоканала» Дуденко заявил, что поднятие тарифа на 5% - это необоснованно мало, из-за чего он будет обращаться в НКРЕКП

Директор КП «Николаевводокакнал» Борис Дуденко заявил, что поднятие тарифа на воду на 5% - необоснованно и мало, в связи с чем он будет обращаться в Нацкомиссию, осуществляющую регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Об этом он сказал в эфире НИС-ТВ.

Дуденко отметил, что тариф поднялся на 5%, но цены на электроэнергию выросли на 80%, также как и минимальные зарплаты. В связи с этим, тариф продолжает оставаться экономически необоснованным.

«Болезненная тема. Вне зависимости от времени года и вне зависимости от экономической ситуации повышение стоимости — это всегда болезненно. На сегодняшний день НКРЕКП приняла решение о поднятии тарифа в Николаеве — тариф в общем поднялся на 5% и на водоснабжение, и на водоотведение. Хочу сказать, что это очень мало и мы снова будем обращаться в Национальную комиссию для пересмотра этого тарифа, потому что по сравнению с началом 2021 года только тариф на электроэнергию вырос на 80%. Минимальная заработная плата также выросла, на порядка 20%. Поднялись в цене и реагенты, поднялся в цене природный газ. Это те составляющие тарифа, без которых подача услуги невозможна. Она невозможна без электричества, без обслуживания, без персонала и, соответственно, без заработной платы, она невозможна без реагентов, без техники. Поэтому нам этих денег катастрофически не хватит», - сказал Дуденко.

Напомним, во вторник, 14 декабря, депутаты Николаевского городского совета согласовали, чтобы КП «Николаевводоканал» взяло 15 миллионов гривен овердрафта.