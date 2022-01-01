Абонентам Николаевского кабельного телевидения отключили трансляцию каналов «СТБ», «Новый канал», ICTV, «1+1» и других

С 1 января 2022 года абонентам ООО «Николаевское кабельное телевидение» прекратили трансляцию каналов, которые представляют медиагруппа StarLightMedia и медиахолдинг «1+1 Медиа».

Об этом сообщается на сайте «НКТВ».

«1 января 2022 года в сетке вещания НКТВ произойдут изменения. Будет прекращена трансляция каналов, которые представляют медиагруппа StarLightMedia и медиахолдинг «1+1 Медиа». Эти каналы будут заменены на другие, не менее интересные, не содержащие рекламу. Причина замены – невыполнимые финансовые условия правообладателей, которые приведут к значительному увеличению абонентской платы», - сообщили в НКТВ.

Отметим, что медиагруппа StarLightMedia включает телеканалы СТБ, ICTV, ICTV Ukraine, Новый канал, М1, М2, ОЦЕ ТВ. А в состав «1+1» Медиа входят производственный департамент «1+1 продакшн», а также телеканалы: «1+1», «1+1 International», «2+2», «ТЭТ», «ПлюсПлюс», «Бигуди», «Униан-ТВ».

Напомним, как Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны и наложил санкции на телеканалы 112, «ZIK» и «NewsOne» и народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Козак является формальным владельцем этих каналов, его и ТВ-каналы связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком. Ранее Медведчука лишили возможности летать в РФ, потому что Украина наложила санкции на его самолеты.

А 19 февраля СНБО ввел санкции против Медведчука и его окружения и поручил вернуть нефтепровод в госсобственность. Также сообщалось, что санкции против жен Медведчука и Козака ввели, потому что они владеют заводом, поставляющим топливо оккупантам на Донбасс. Решение СНБО о введении новых санкций основывается, в частности, на материалах СБУ, которая расследует поставку угля с оккупированной части Донбасса в Украину и РФ. Позже Зеленский подписал указ № 64/2021 о введении в действие решения СНБО.

Напомним, новый канал команды Медведчука закрыли через час после старта – в СНБО предположили, что это «Божья кара» или техошибка.