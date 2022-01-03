На Аляске зафиксировали рекордно высокую температуру

На острове Кадьяк в штате Аляска в США температура воздуха днем поднялась до рекордного показателя. В этом регионе еще никогда не фиксировали такую аномальную температуру зимой.
Об этом со ссылкой на The Guardian сообщает «Зеркало недели».
По данным издания, температура воздуха на Аляске составила 19,4 градуса по Цельсию. Это новый рекорд. К тому же, вместо снегопадов начались дожди.
Некоторые ученые встревожены, что Аляску могут затопить дожди из-за глобального потепления.
Население штата уже чувствует последствия такой аномальной погоды. Район Фербенкс пострадал от зимнего шторма, мощнейшего с 1937 года. В декабре в штате выпало много снега, однако позже наблюдались ливни и ледяные дожди. В результате ухудшения погодных условий были проблемы с электроэнергией.
Обычно на Аляске в этот период редко фиксируется много осадков, поскольку холодный воздух не удерживает влагу. Ученые говорят, что такая аномальная погода в декабре на Аляске за последние два десятилетия фиксируется чаще, чем раньше. Они связывают эту тенденцию с последствиями изменения климата.
Однако синоптики обещают настоящие зимние холода на Аляске уже в ближайшее время. По прогнозам, температура в некоторых районах штата опустится в январе до минус 28 градусов.
Напомним, что в большей части Европы также зафиксирована аномальная для зимы температура.