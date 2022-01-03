На Аляске зафиксировали рекордно высокую температуру

На острове Кадьяк в штате Аляска в США температура воздуха днем ​​поднялась до рекордного показателя. В этом регионе еще никогда не фиксировали такую ​​аномальную температуру зимой.

Об этом со ссылкой на The Guardian сообщает «Зеркало недели».

По данным издания, температура воздуха на Аляске составила 19,4 градуса по Цельсию. Это новый рекорд. К тому же, вместо снегопадов начались дожди.

Некоторые ученые встревожены, что Аляску могут затопить дожди из-за глобального потепления.

Население штата уже чувствует последствия такой аномальной погоды. Район Фербенкс пострадал от зимнего шторма, мощнейшего с 1937 года. В декабре в штате выпало много снега, однако позже наблюдались ливни и ледяные дожди. В результате ухудшения погодных условий были проблемы с электроэнергией.

Обычно на Аляске в этот период редко фиксируется много осадков, поскольку холодный воздух не удерживает влагу. Ученые говорят, что такая аномальная погода в декабре на Аляске за последние два десятилетия фиксируется чаще, чем раньше. Они связывают эту тенденцию с последствиями изменения климата.

Однако синоптики обещают настоящие зимние холода на Аляске уже в ближайшее время. По прогнозам, температура в некоторых районах штата опустится в январе до минус 28 градусов.

Напомним, что в большей части Европы также зафиксирована аномальная для зимы температура.