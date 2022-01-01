На египетском курорте 1 января выпал снег с градом

В субботу, 1 января, в городе Хургада, расположенном в восточном Египте, началась гроза, выпали снег и град. Очевидцы необычайного для тропического курорта явления утверждают, что льдины были размером с перепелиное яйцо.

Об этом сообщается в Twitter Egypt Scoop и Egypt Today.

По словам отдыхающих там туристов, дождь с молниями можно было наблюдать 40 минут. Из-за непогоды власти Египта призвали жителей страны держаться подальше от шатких конструкций и деревьев.

Отмечается, что вместо отдыха на пляжах туристам пришлось запереться в отельных номерах.

Снег быстро накрыл автомобильные дороги и засыпал припаркованные машины. При этом из-за непогоды власти страны объявили о закрытии школ в воскресенье, 2 января.

Напомним, как в декабре 2021 года в египетском курортном городе Александрания впервые за 10 лет выпал снег.