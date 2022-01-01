В Бразилии нашли гнездо с яйцами динозавра возрастом 60 миллионов лет

В Бразилии ученым удалось обнаружить яйца динозавров, которые были отложены хищниками около 50-60 миллионов лет назад.

Об этом пишет Daily Mail.

Пять хорошо сохранившихся находок изначально считались яйцами крокодиломорфа, поскольку ранее на этом месте археологам удалось найти помет древних хищников. Однако, более глубокий анализ показал, что эти яйца принадлежат другому виду доисторического животного.

Яйца динозавров, которые находились в гнезде в пригороде Сан-Паулу, хорошо сохранились из-за того, что почва со временем превратилась в песчаник. Ученые также предполагают, что 50-60 миллионов лет назад из них могли бы вылупиться новые динозавры.

Специалисты, которым удалось наткнуться на важную находку пока не знают, есть ли в яйцах эмбрионы древних жителей Земли.

«Кто знает, есть ли в одном из этих пяти яиц окаменелый эмбрион. Это было бы супер круто, это было бы что-то новенькое для Бразилии», - заявил в комментарии журналистам палеонтолог Уильям Нава.

Напомним, как в Китае нашли яйцо птицевидного динозавра возрастом около 66 миллионов лет – эмбрион почти идеально сохранился.