Жители села на Николаевщине перекрыли трассу М-14, потому что пятый день сидят без света

В воскресенье, 2 января, жители села Зайчевское Николаевской области из-за перебоев с электричеством перекрыли дорогу.

Об этом в Facebook сообщил николаевец Максим Несмиянов.

По словам Несмиянова на место акции протеста приехали патрульные, глава райадминистрации, а также работники «Николаевоблэнерго». Последние пообещали все отремонтировать, чтобы после 15:00 в домах жителей появилось электричество.

Также он добавил, что света и воды у жителей села нет пятый день, и если ситуация не решится жители 3 января собираются перекрыть Баштанское кольцо.

Напомним, 28 декабря из-за непогоды упавшее дерево оставило без элетроснабжения несколько домов по проспекту Героев Украины в Николаеве.