В Карпатах ожидают значительную снеголавинную опасность

Метеорологи советуют украинцам отложить походы на высокогорье в Карпаты из-за высокой снеголавинной опасности и штормового предупреждения.

Об этом сообщили в отделе Гидрометцентра.

Так, значительная снеголавинная опасность ожидается 2-3 января на высокогорье Закарпатской области и в среднегорье Львовской области. А 2-4 января - в горах Ивано-Франковской области. Там возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавинах.

Гражданам советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Умеренная снеголавинная опасность (2-й уровень) удержится 2-4 января в горах Черновицкой области.

Напомним, как мужчину, потерявшегося в Карпатах во время катания на снегоходе, нашли на третьи сутки мертвым.