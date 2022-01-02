Спасатели поздравили николаевцев с Новым годом трогательным роликом о семье

Спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поздравили горожан трогательным видео о семье.

Ролик появился на их странице в Facebook в канун Нового года, передает «NikLife».

В центре сюжета небольшого видеоролика семья работника спасательной службы, дочка которого ждет отца с работы в преддверии праздника. Девочка сидит возле елки и пытается дозвонится ему, но тот находится на задании и не может ответить на звонок. Она смотрит на семейное фото, где изображены она вместе с мамой и папой и решает нарисовать рисунок о том, о чем она мечтает в новогоднюю ночь.

Девочка «рисует» песком, что еще называется песочной анимацией, свой дом, елку, диван, на котором сидит кот, и самое главное для нее, а именно то, как ее отец возвращается с работы к Новому году и обнимает ее. После этого она пишет отцу сообщение, где спрашивает скоро ли он будет дома, а в следующем кадре тот возвращается с работы и тихо заходит в комнату дочке, достает из кармана своей рабочей формы подарок для нее и обнимает.

В подписи к такому семейному ролику ГСЧС Украины в Николаевской области поздравили всех с праздниками и пожелали в новом году новых успехов, чудес и семейного уюта.

«Пусть семейное тепло создаст уютную и приятную атмосферу, пусть встречаются настоящие чудеса и неожиданные сюрпризы! С Новым годом! Каждый новый год – это чистый лист для новых знакомств, приключений, возможностей, открытий, достижений. Пусть он будет написан яркими красками, войдет в дома щедрым и веселым гостем, засеет семьи согласием, подарит новые успехи! С праздником!», – поздравили николаевцев спасатели.

Напомним, Зеленский поздравил украинцев с Новым годом.