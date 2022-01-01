Израиль осудил марши ко дню рождения Бандеры

Израиль осудил факельные марши в украинских городах ко дню рождения Степана Бандеры.

Об говорится в Twitter посольства Израиля.

Как известно, 1 января в Киеве и в других украинских городах прошли традиционные факельные шествия по случаю дня рождения Степана Бандеры.

«Израиль осуждает националистический марш в честь Бандеры. Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста в Украине. Мы требуем расследования антисемитских проявлений, которые имели место во время марша, согласно закону, принятому в 2021 году», – заявили в дипломатическом ведомстве страны.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский 7 октября 2021 года подписал закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине.