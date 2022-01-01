В Николаеве продолжает разрушаться сердце арт-объекта «I love Mykolaiv», по которому боксировали подростки

В центре Николаева на надписи «I love Mykolaiv» увеличился размер повреждений.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 19 декабря в Николаеве снова повредили надпись «I love Mykolaiv» – на этот раз группа подростков боксировала в арт-объект. Из-за чего было повреждено сердце арт-объекта и буква «А» в надписи.

Инсталляцию никто не забрал для ремонта и уже спустя несколько дней отверстие в сердце стало на порядок больше.

На сегодняшний день, в сердце полностью выломана серединка, которая завалилась внутрь объекта. Информации о том, что или кто, мог стать причиной еще больших разрушений, и когда конкретно это произошло, нет.

Повреждения арт-объекта по состоянию на 2 января.

Состояние конструкции на 29 декабря 2021 года

Например, в 2018 году в Николаеве уже на второй день после установки «подбили» одну из букв в надписи «I love Mykolaiv». А 20 апреля неизвестный парень сел на «сердце» в фотозоне «I love Mykolaiv» и повредил его. В сентябре 2019 арт-объект решили убрать, чтобы отремонтировать и укрепить.

В ночь на 15 февраля 2020 года опять повредили надпись «I love Mykolaiv». Позже патрульные задержали 18-летнего николаевца, который ночью разбил арт-объект. В итоге, николаевец признал свою вину полностью и извинился. Спустя неделю в Николаеве установили отремонтированное «сердце» арт-объекта на Соборной.

3 июня буква в фотозоне «I love Mykolaiv» на пересечении улицы Соборной и Центрального проспекта повредилась из-за порыва ветра.

Отметим, что в последний раз надпись повредили дети 27 сентября 2021 года, когда пытались вылезти на сердце, чтобы сфотографироваться.