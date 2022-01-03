ВОЗ официально признала зависимость от видеоигр болезнью

В силу вступило 11-е издание Международной классификации болезней (МКБ-11), официально признающее заболеванием игровую зависимость.

Документ опубликован на сайте Всемирной организации здравоохранения, передает «Сноб».

Зависимость от видеоигр в МКБ-11 называется игровым расстройством. Заболевание характеризуется постоянным или периодическим нарушением у человека способности контролировать, как часто и долго он играет в видеоигры онлайн или офлайн. Среди других симптомов — изменение приоритетов в пользу игр, даже если это приводит к негативным последствиям.

Диагноз «игровое расстройство» врачи могут поставить, если из-за своего увлечения человек испытывает проблемы в личной жизни, работе или учебе на протяжении года. При этом в некоторых случаях ВОЗ рекомендует сократить срок наблюдения за пациентом: например, если у него проявляются «серьезные симптомы» заболевания.

11-е издание Международной классификации болезней с упоминанием игрового расстройства было составлено летом 2018 года. В 2019-м документ одобрила Всемирная ассамблея здравоохранения. До этого МКБ обновляли в 1990 году.