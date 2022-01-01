В Николаеве спасатели проверили «новогодний городок» на Соборной площади и дали рекомендации устранить недостатки

В Николаеве инспекторский состав ГУ ГСЧС 2 января провел очередную рейдовую отработку по городку на Соборной площади, где продолжаются новогодние празднования.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Целью мероприятия стала проверка наличия и исправности первичных средств пожаротушения в торговых домиках. Именно здесь реализуют вкусности, которые готовятся с использованием электроприборов и открытого огня, что в свою очередь представляет пожарную опасность.

Отдельное внимание было уделено вопросу недопустимости использования газовых баллонов во временных деревянных сооружениях и местах с массовым пребыванием людей.

По результатам инспектирования спасатели предоставили рекомендации по устранению выявленных недостатков и разъяснили, к каким последствиям может привести несоблюдение правил пожарной безопасности.