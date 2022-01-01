Страдают люди и животные: Украинцы просят запретить фейерверки и петарды

Украинцы составили петицию с просьбой запретить использование петард и других пиротехнических изделий, закрыть все магазины, где можно их купить, а в завершение - назначить штраф от 15 тысяч гривен.

Документ опубликован на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Петиция появилась на сайте 28 декабря от имени Анастасии Плиской. По словам автора, от подобных новогодних развлечений страдают как люди, так и животные. Пока что документ собрал лишь 1781 подписей из 25 тысяч необходимых, чтобы президент рассмотрел его.

Автор выдвинула 5 основных причин для запрета фейерверков:

- пиротехнические изделия взрываются возле жилых помещений, вблизи детских площадок и в других многолюдных местах;

- травмы получают сами «подрывники», которые повреждают себе конечности и глаза;

- ветераны АТО могут подвергаться стрессу, слыша столько взрывов в непосредственной близости;

- от звука петард и фейерверков животные убегают из дома;

- во время гуляний массово гибнут птицы, которые не могут приземлиться из-за шума и умирают прямо в воздухе.

«Исходя из всего вышеизложенного, мы понимаем, что в таком случае должен работать закон. Мы предлагаем законодательно запретить ввоз, продажу и использование любых пиротехнических средств», - пишет Анастасия

Напомним, что в Запорожье нетрезвые мужчины неправильно установили салют – один из зарядов попал девушке в лицо.