Николаевский аэропорт отменил рейсы в Стамбул за час до вылета – пассажиры говорят, что из-за погодных условий

В понедельник, 3 января, КП «Николаевский международный аэропорт» отменил рейс Стамбул-Николаев-Стамбул.

Об этом свидетельствует информация на сайте аэропорта.

Там указано, что рейс THY 491 компании Turkish Airlines, которым из Стамбула должны были прилететь горожане в 14:35 - отменен, также отменен рейс из Николаева в Стамбул, который был запланирован на 15:25.

Причины отмены рейса не указаны.

При этом, николаевский адвокат Владимир Тимошин на своей странице в Facebook сообщил, что рейс аэропорт за час до назначенного времени вылета отменил рейс в Стамбул из-за погодных условий. Однако, Тимошин снял на видео небе над аэропортом, отметив, что погода летная.

— Вот там далеко — тучки, ясное небо. Но николаевский аэропорт за час до вылета отменил рейс в Стамбул. Люди «счастливы». Привет николаевскому аэропорту, - прокомментировал он.

Напомним, что авиакомпания Windrose с 9 ноября отменила полеты по маршруту Николаев - Киев, потому что нет загрузки, а аэропорт не готов к зиме.