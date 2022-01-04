На Антарктиду прибыла сезонная экспедиция украинских полярников, которые продолжат модернизацию станции

В понедельник, 3 января, на украинскую антарктическую станцию «Академик Вернадский» прибыла первая часть сезонной экспедиции, которая отправилась из Киева 5 декабря.

Об этом сообщается на Facebook-странице Национального антарктического научного центра.

«В Новый год к наши зимовщикам прибыл не один Санта с подарками, а целый отряд! Особенно коллег ждали зимовщики 26-й УАЭ, ведь это первые их «гости» с апреля 2021 года. Тем более они прибыли не с пустыми руками, а привезли, в частности, свежие овощи и фрукты, которые закончились на «Вернадском» еще несколько месяцев назад», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в сезонную команду входят технические специалисты – инженеры и механики, которые продолжат начатые ранее работы по модернизации станции.

Планируется, что в ближайшие два месяца совместно с коллегами-зимовщиками они выполнят следующие важные задачи:

- полная замена топливопроводов, соединяющих главный и резервный топливные баки между собой и с помещением дизельной, замена всех запорных вентилей на трубах и топливных резервуарах;

- организация новой системы заземления объектов критической инфраструктуры. Это требует бурения в сверхтвердых вулканических породах, базальтах и ​​андезитах более 100 отверстий диаметром 52 мм;

- изготовление столбчатых опор для постройки нового склада. Для этого следует раскопать до скалы снег и лед, пробурить 96 отверстий под арматуру, зафиксировать арматуру в отверстиях химическим анкером, установить опалубку и забетонировать 24 опоры;

- расширение и приведение в соответствие с международными антарктическими нормами площадки для хранения мусора. Это тоже предполагает буровые и арматурные работы, бетонирование, затем – изготовление стен и крыши;

- очищение главного топливного бака от остатков горючего, осадка и парафинов, подготовка его внутренних стенок к антикоррозионной окраске;

- восстановление теплоизоляции и ветробарьера под главным зданием станции на площади около 30 кв.

- изготовление из нержавеющей стали нового расходного топливного бака, питающего отопительные котлы главного здания, и установку его вместо старого.

Полярники поздравили первую команду сезона с долгожданным прибытием на станцию ​​и пожелали, чтобы переменчивая антарктическая погода позволила воплотить в жизнь все запланированное. Также работники антарктической станции «Академик Вернадский» напомнили, что масштабную модернизацию станции начали 3 года назад, впервые с момента передачи станции Украине от Британии в 1996-м.

Напомним, что в Антарктиде зафиксировали рекордный за последние 20 лет уровень снега – возле станции «Академик Вернадский» он достигает 2,75 метра.