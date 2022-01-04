«Раз на два миллиона»: В США разница в 15 минут позволила двойняшкам родиться в разные годы

В американском штате Калифорния близнецы родились с разницей в 15 минут, но в разные дни, месяцы и годы.

Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на People.

Фатима Мадригал родила сына Альфредо 31 декабря 2021 в 23:45 по местному времени. А уже через 15 минут, как раз в полночь 1 января 2022-го, родилась дочь Эйлин. Мальчик весил 2,7 кг, а девочка – 2,6 кг.

Поэтому день рождения двойни приходится на разные дни, месяцы и годы — в роддоме говорят, что такие случаи случаются «раз в 2 миллиона».

«Для меня безумно, что они двойняшки, но имеют разные дни рождения. Я удивлена, но счастлива, что она [дочь] родилась в полночь», — сказала мать детей Фатима Мадригал.

Врач, работающая в родильном центре, Ана Абрил Ариас назвала рождение двойняшек «одними из самых памятных родов в карьере».

Похожее рождение близнецов произошло в штате Индиана два года назад. Тогда девочка родилась 31 декабря 2019, а ее брат — через 30 минут уже 1 января 2020 года.

Напомним, как в Индии 73-летняя женщина родила близнецов – после этого у её пожилого мужа случился инсульт.