Житель Северной Кореи смог сбежать в Южную, но через время так же незаконно вернулся на родину

Вечером 1 января неизвестный человек покинул Южную Корею и пересек границу с КНДР. Позже выяснилось, что нарушителем границы оказался перебежчик из КНДР.

Об этом сообщает «Медуза».

Первое время было неизвестно, кого именно заметили военные на границе: южнокорейского перебежчика или гражданина Северной Кореи, который проник на территорию соседней страны и вернулся обратно. Военное руководство в Сеуле попросило северокорейские власти обеспечить безопасность перебежчику. Ответа пока не последовало.

В понедельник 3 января южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на министерство обороны страны сообщило, что благодаря записям с камер наблюдения нарушителя удалось идентифицировать как мужчину старше 30 лет. В ноябре 2020 года он сбежал из Северной Кореи в Южную. В Минобороны подчеркнули, что нет никаких оснований считать мужчину шпионом.

В Северной Корее беглеца может ждать смерть из-за жестких антиковидных мер. Страна закрыла границы для туристов еще в самом начале пандемии. По сообщениям официальных СМИ страны, по состоянию на декабрь 2021 года в КНДР не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Эти данные вызывают сомнения у экспертов, но подтвердить или опровергнуть их невозможно. В сентябре 2020 года северокорейские пограничники застрелили южнокорейского чиновника, который находился на морской границе между странами, и сожгли его тело. Ким Чен Ын принес Сеулу официальные извинения. По данным южнокорейских военных, Пхеньян ввел политику стрельбы на поражение, чтобы не допустить проникновение коронавируса в страну.

Побеги через демилитаризованную зону и из Южной Кореи в Северную — редкость. Ширина зоны на границе стран — четыре километра, протяженность — 248 километров. На этой площади расположено около двух миллионов мин, ее окружают заборы с колючей проволокой и вооруженные войска обеих стран. Со времен окончания Корейской войны в 1953 году КНДР покинуло более 34 тысяч человек, но подавляющее большинство из них попало в Южную Корею через Китай и другие страны Юго-Восточной Азии.

Напомним, как в Южной Корее задержали беженца из КНДР – он утверждает, что перепрыгнул трехметровый забор.