Ровно 107 лет назад в Николаеве на маршрут вышел первый трамвай: история от конно-железной дороги до вагонов на электрической тяге

В Николаеве трамваи на электрической тяге появились ровно 107 лет назад, а именно, 3 января 1915 года впервые трамвай вышел на маршрут.

Специально к празднику Государственный архив Николаевской области предоставил уникальное видео. На кадрах запечатлены те самые первые трамваи и вся система функционирования депо. Его на своей странице в Facebook разместило коммунальное предприятие.

С этого времени произошло много изменений, но все так же трамваи продолжают перевозить николаевцев по ежедневным делам. Ныне КП «Николаевэлектротранс» выпускает 43 трамвая, курсирующих на 6 маршрутах Николаева. Общая протяженность путей по городу – почти 70 километров.

В свою очередь, NikLife предложил вспомнить историю вначале конно-железной дороги, а затем и запуск трамваев на электрической тяге.

Прокладка первой линии конно-железной дороги «Базарная площадь - Военный рынок» в Николаеве началась весной 1897 года. Конная дорога была однопутной со специальными разъездами для пропуска встречных конок. Вагоны облегченного типа с крышей, укрепленной на чугунных столбиках. Сидения в вагонах были поперечные, рассчитанные на 26 пассажиров: 20 – в вагоне и 6 человек на задней площадке. К открытию первой линии конки было приобретено 10 таких вагонов. По указу Думы от 7 июля 1898 года, скорость движения должна быть 7-12 верст в час и только рысью. 26 июля (7 августа) 1897 года началось движение конки.

Вторая линия была проложена в декабре того же 1897 года, а официальное открытие 3-й линии конно-железной дороги в Спасское урочище (в настоящее время яхт-клуб) состоялось 23 июня 1898 года. Уже в августе была сдана и 4-я линия «Базар — Коммерческий порт»

В начале XX века в Николаеве произошло важное событие – ввод в эксплуатацию городской электрической станции. Появилась возможность замены конной тяги на электрическую. В 1909 году было начато проектирование первого городского электротрамвая.

Трамвай на электрической тяге с шириной колеи 1000 мм в Николаеве строили на протяжении 1913-1914 годов хозяйственным способом, когда все работы по прокладке рельсов, установке столбов и подвешиванию проводов выполнялись самостоятельно и без привлечения сторонних организаций.

Первоначально открытие трамвая должно было произойти еще 6 декабря 1914 года (по старому стилю), но работы не были выполнены. И только 21 декабря 1914 года (3 января 1915 года по новому стилю) в Николаеве был пущен первый трамвай на электрической тяге, а через некоторое время было завершено строительство трамвайного парка, впоследствии ставшего депо №1.

Первые трамваи не имели на своих крышах токоприемников, электроснабжение осуществлялось непосредственно по рельсам. Трамвайное движение было организовано по четырем маршрутам: «Вокзал — Горбольница», «Рынок — Спасск», «Каботажный спуск — Кладбище», «Кузнечная — Рынок».

Долгое время конка и трамваи ходили одновременно, трамвайный парк города составлял 25 вагонов. В 1917 году на городские магистрали вновь вышла конка, так как за время революции Николаев остался без электроснабжения. Последовавшая за революцией Гражданская война заставила надолго забыть о трамвае. Только в 1925 году трамвайное движение в городе было возобновлено, а подвижной состав увеличился до 37 единиц.

Напомним, что в Николаеве капитально отремонтировали трамвай – для пассажиров оборудовали USB-зарядки.