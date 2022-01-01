Ушел из жизни бывший «культурный» управленец Николаевской ОГА Михаил Димитров

3 января ушел из жизни бывший начальник управления культуры, национальностей и религии Николаевской ОГА Михаил Димитров.

О кончине бывшего чиновника на своей странице в Facebook сообщил начальник городского управления культуры Юрий Любаров. О причинах смерти не сообщается, передает NikLife.

Родился Димитров 30 апреля 1956 года в селе Лесное Тарутинского района Одесской области. Окончил Белгород-Днестровское педучилище, николаевский факультет Киевского государственного института культуры.

Был кандидатом философских наук, профессором и деканом ННАУ. Бывший чиновник несколько раз занимал кресло начальника управления культуры, национальностей и религий Николаевской ОГА. После увольнения из управления культуры в 2010 году экс-чиновник был долгое время проректором николаевского филиала университета «Украина», а потом – деканом факультета культуры и воспитания Николаевского национального аграрного университета. Известно также, что он шел на выборы в горсовет от городской организации Социалистической партии Украины.

В 2014 году Димитров возглавлял избирательный штаб Бориса Козыря на выборах в Верховную Раду и был одним из его близких помощников. В 2015 году он вновь возглавил областное управление культуры и с того времени руководил им вплоть до 2020 года. Официально покинул должность ввиду выхода на пенсию.