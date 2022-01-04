Программа «Світське життя» в «Гипанис-ЭОС»: воспитанники частной школы поздравляют горожан с новогодними праздниками

Не встречали ли Вы в новогодние праздники Катю Осадчую и Юрия Горбунова в Николаеве? А в частной школе «Гипанис-ЭОС» они провели эксклюзивный выпуск программы «Світське життя».

В формате светского пати воспитанники частной школы «Гипанис-ЭОС» подготовили новогодний праздник для родителей и учителей.

«Гипанис-ЭОС» – это школа успешных людей. Здесь созданы все условия для самореализации и личностного развития ребенка в соответствии с их способностями, интересами, задатками и стремлениями.

Именно благодаря такому подходу ученики, с 1 по 11 класс, торжественно представили в программе «Світське життя», с его известными ведущими, яркие новогодние поздравления: салют из праздничных улыбок от самых маленьких – жителей страны «Дисней», незабываемые дивертисменты от гостей из далёкой страны эльфов и фей, средняя школа дарила пожелания в образе героев киновселенной «Марвел», и, конечно же, wow-поздравления от старших – звезд «Тик тока»…

Приглашаем и жителей города получить удовольствие от видеоверсии праздника:

P.S. Ученики школы «Гипанис-ЭОС» – это гордость нашего края и страны. Они свободно общаются на государственном языке, владеют несколькими иностранными, имеют желание и способность к самообразованию, проявляют активность и ответственность в общественных делах.

Вместе с коллективом талантливых педагогов-практиков создают школу будущего, выпускники которой становятся успешными личностями: бизнесменами и депутатами, спортсменами и актерами, певцами и модельерами…. Методика школы уникальна, она опирается на лучшие мировые практики. «Гипанис-ЭОС» – это школа, в которой дети развивают свои лучшие качества, интеллект, творческие способности, учатся использовать современные технологии для достижения успеха в жизни.

Адрес школы:г. Николаев, ул. Котельная 2,

тел. 380993315734, 380979399896,

http://gipanis-eos.com.ua/

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