На Николаевщине могут быть перебои на спецлинии 102

4 января с 12:00 до 15:00 в работе спецлинии 102 возможны временные перебои.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Для своевременности реагирования на заявления и сообщения предлагаем гражданам обращаться непосредственно в дежурные части отделов и отделений ГУНП в Николаевской области или использовать мобильное приложение для мгновенного вызова полиции MyPol: