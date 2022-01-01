Дочери Медведчука и крестнице Путина Швейцария аннулировала учебную визу

Дочери нардепа Виктора Медведчука и крестнице президента РФ Владимира Путина, 17-летней Дарье Медведчук аннулировали швейцарскую учебную визу.

Об этом сообщил Виктор Медведчук в интервью подсанкционному телеканалу UkrLive.

«Да, дочь окончила школу в Украине, в Киеве и поступила, сдала экзамены в Женевский университет. Более того — обратилась, получила учебную визу. Все было нормально, и в начале сентября собралась ехать на занятия. Буквально за два дня до этого ей объявили, что ее виза аннулирована», — рассказал народный депутат.

Так же, в интервью Виктор Медведчук заявил, что выступает против внешнего управления Соединенных Штатов и Запада.

Как известно, 19 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список за финансирование терроризма, а 11 марта СБУ и Государственная налоговая служба устроили масштабную спецоперацию на заправках и нефтебазах Glusco.

Решение СНБО о введении новых санкций основывается, в частности, на материалах СБУ, которая расследует поставку угля с оккупированной части Донбасса в Украину и РФ. Отметим, что недавно подозреваемым в этом уголовном производстве о госизмене стал и нардеп Петр Порошенко.

8 октября Генпрокуратура предъявила Медведчуку новое подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с причастностью к незаконным поставкам угля с оккупированной территории в конце 2014 – начале 2015 года.

12 октября судья Печерского районного суда отправила Виктора Медведчука под домашний арест, хотя обвинение ходатайствовало об аресте с альтернативой залога в 1 миллиард гривен. До этого Медведчук уже находился под домашним арестом по делу о разграблении ресурсов в Крыму (нефти и газа) и госизмене.