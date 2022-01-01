В ОГА представили нового руководителя николаевской «инфекционки» ОНЛАЙН

Руководство облгосадминистрации и управления здравоохранения во вторник, 4 января, проводит брифинг, на котором представят исполняющую обязанности директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Ярославу Студзинскую и расскажут о дальнейшей работе учреждения.

Как известно, глава Николаевской ОГА Виталий Ким еще 30 декабря подписал распоряжение о назначении исполняющей обязанности главы КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний». 31 декабря новую руководительницу представили в медучреждении.

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12:30 Заместитель председателя Николаевской ОГА Юрий Гранатуров отметил, что КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» может лишиться финансирования, из-за действий предыдущего руководства. При этом Гранатуров рассказал, что в прошлом году николаевская инфекционка не закупила электрогенераторы, на которые была выделена госсубвенция. Так как на тот момент директор больницы Светалана Федорова не смогла закупить оборудование, деньги вернулись с Госбюджет.

– Такая хозяйственная деятельность ставит под угрозу моменты связанные не только с приобретением пакета, но и с оказанием любой помощи, потому что в случае отключения электроэнергии кислород поддаваться не будет. Имея возможность устранить эти вещи, их, к сожалению, не устранили. Я никого не обвиняю и никому не предъявляю претензий. Просто по факту говорю, что это есть проблема и ее в ближайшее время надо устранить, - заявил Грантуров.



После этого он сказал, что правильным будет представить Ярославу Студзинскую коллективу, дав поручение представителю департамента здравоохранения поехать вместе с новоназначенной директором в больницу.

12:20 Представляя себя, Ярослава Студзинская рассказала, что до назначения на должность исполняющей обязанности работала в БСМП, имеет достаточный опыт и образование для того, чтобы руководить больницей.

– Заступаю на должность спокойно и уверена, что смогу справиться с управлением, – заявила Студзинская.

Она успокоила работников, заявив, что понимает, какие задачи она должна решить.

– Знаю, какие методы и рычаги управления использовать, чтобы больница не только работала, но и развивалась, – заявила Студзинская.

Также она добавила, что никто не будет уволен с работников, а зарплата будет справедливостью. Она подчеркнула, что не участвует ни в каких политических процессах и не собирается идти в политику.

- Собираюсь держать равноудаленность от политических движений и заниматься исключительно медициной с целью предоставления качественной помощи и качественного лечения наших пациентов.

12:10 Как пояснила юрист облгосадминистрации Светлана Русс, назначение нового руководителя проводилось в соответствии с внутренними положениями облгосадминистрации, законами Украины и положениями областного совета. Назначена Студзинская исполняющей обязанности директора больницы сроком на два месяца. За это время должен пройти конкурс по отбору нового руководителя медучреждения.

Также она добавила, что Ярослава Студзинская внесена в Единый государственный реестр предприятий как руководитель КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний».

12:08 Представляют нового руководителя заместитель председателя Николаевской ОГА Юрий Гранатуров, начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Олег Бабин, а также начальница юридического отдела облгосадминистрации Светлана Русс.

Напомним, 21 декабря Николаевский областной совет уволил Федорову с должности директора «инфекционки» . Депутаты приняли решение по результатам официальной проверки Министерства здравоохранения Украины, выявившей многочисленные и систематические нарушения. Также депутаты Николаевского областного совета от «Нашего края» исключили Светлану Федорову из фракции . Позже она отозвала заявление о сложении с себя депутатских полномочий .

25 декабря стало известно, что в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» не завершили процедуру увольнения Светланы Федоровой с должности директора и отказались выдать соответствующие документы представителям Николаевской ОГА.