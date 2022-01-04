За несколько дней до Нового года Департамент Николаевской ОГА полностью рассчитался за ноутбуки для учителей

28 декабря Департамент образования Николаевской областной государственной администрации выплатили 24 миллиона 985 тысяч 980 гривен компании «СЕВЕН АЙ ТІ» в качестве окончательного возмещения стоимости 1761 ноутбука.

Об этом свидетельствует информация с сайта публичных закупок и портала, где публикуются траты бюджета.

Исходя из опубликованного договора, Департамент образования закупил ноутбуки ACER Тravelmate. В торгах принимало участие пять компаний. Победу одержала киевская фирма «СЕВЕН АЙ ТІ».

Как известно, ранее сообщалось о том, что в Николаевской области 1600 учителей получат новые ноутбуки в рамках государственной программы «Ноутбук каждому учителю», о чем сообщал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Уточнялось, что до гонца года техникой планируют обеспечить более 60 тысяч украинских учителей. Для этого из госбюджета выделили 980 миллионов гривен.