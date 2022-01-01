Украинские военные смогут пройти обучение в 13 странах мира

Министр обороны Украины Алексей Резников подписал указ, которым утвердил План кадрового обеспечения международных программ обучения военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины в военных учебных заведениях иностранных государств в 2022 году.

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Документом предусмотрено, что в следующем году на обучение будут направлены 167 военнослужащих и работников ВСУ в 13 стран. Отбор кандидатов, отвечающих требованиям, будет продолжаться до 28 января 2022 года.

По словам Алексея Резникова, подобные программы являются важным вкладом наших международных партнеров в профессиональное развитие наших военных на всех уровнях управления.

«Наш основной потенциал – это люди, управляющие техникой, планирующие операции, анализирующие ситуацию. И благодаря нашим международным партнерам, наши военные могут повышать квалификацию в лучших профильных «вузах» и тренировочных заведениях за рубежом и внедрять евроатлантические принципы уже в Украине. В следующем году наши военные смогут пройти такие учения в Британии, США, Турции, Германии, Эстонии, Италии, Латвии, Литве, Австрии, Польше, Словении, Румынии и Словакии», – отметил Алексей Резников.

Министр обороны Украины также сообщил, что для создания целостной системы подготовки и дальнейшего эффективного использования профессионального персонала Вооруженных Сил Украины, в текущем году разработан и утвержден ряд документов, которые позволят приобрести военными специалистами новые компетенции. Речь идет о Концепции военной кадровой политики Министерства обороны Украины на период до 2025 года, реализация которой позволит создать комплексную, эффективную, экономически целесообразную и обоснованную систему обеспечения войск (сил) профессионально подготовленными, с высокими морально-деловыми качествами военнослужащими, способными качественно решать сложные военно-профессиональные задачи в мирное и военное время.

Министерство обороны призывает военных и работников ВС Украины активно участвовать в отборе в рамках Плана кадрового обеспечения международных программ обучения.

С перечнем высших учебных заведений и учебных программ в них можно ознакомиться по ссылке .