Канадский суд обязал Иран выплатить $84 миллиона семьям шести пассажиров сбитого украинского самолета

Канадский суд в Онтарио обязал Иран выплатить семьям шести человек, погибших в крушении самолета МАУ в 2020 году, компенсацию на общую сумму 84 миллиона долларов США (107 миллионов ​​канадских долларов).

Об этом сообщило местное издание CBC.

Это решение стало следствием майского определения Верховного суда Онтарио, признавшего крушение самолета МАУ умышленным террористическим актом. На борту сбитого Ираном самолета находились 176 человек, все они погибли.

Несколько семей, лишившихся близких в этой катастрофе, подали гражданский иск против Ирана, и 31 декабря тот же судья Эдвард Белобаба присудил им многомиллионную компенсацию.

Адвокат истцов Марк Арнольд заявил, что его команда потребует арестовать иранские активы в Канаде и за рубежом. По его словам, у Ирана есть нефтяные танкеры, которые можно использовать для взыскания компенсаций, если Тегеран откажется выполнять решение суда.

Напомним, украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран – Киев, был сбит иранскими военными в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди погибших 11 граждан Украины.

Военный прокурор Тегерана Голамаббас Торки в апреле объявил о выдвижении обвинений 10 должностным лицам, причастным к сбитию самолета. В МИД ранее предполагали, что Украина обратится в Суд ООН, если переговоры с Ираном не будут успешными. Ранее в Иране признали, что с самого начала знали, кто виновен в крушении самолета МАУ, но скрывали это.

Иранский военный суд 21 ноября 2021 года начал слушание по делу о сбитии военными украинского пассажирского самолета МАУ.

Летом 2021 года Иран заявил о готовности к выплате компенсаций украинским семьям погибших в авиакатастрофе рейса PS752, сбитого иранской армией. За каждого погибшего обещали выплатить 150 тысяч долларов компенсации.