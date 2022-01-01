Крушение самолета «МАУ»: Суд в Канаде присудил $107 миллионов компенсации семьям шести погибших

Суд Онтарио присудил 107 миллионов долларов семьям шестерых погибших в авиакатастрофе самолета Boeing-737 МАУ, который был сбит военными Ирана два года назад при выполнении рейса PS752 Тегеран – Киев.

Об этом сообщает издание «Лига», со ссылкой на CBC News.

Как сообщается, суд решил, что 100 миллионов долларов компенсации должны быть разделены между истцами. Также он присудил 1 миллионов долларов компенсации за потерю заботы и общения и 6 миллионов долларов за боль и страдания.

Адвокат семей погибших Марк Арнольд заявил, что его команда будет добиваться ареста иранских активов в Канаде и за рубежом. Он отметил, что у Ирана есть нефтяные танкеры в других странах – и его команда юристов будет стараться арестовать все, что может, чтобы компенсации были выплачены.

В издании отмечают, что это первое судебное решение в Канаде о компенсациях семьям погибших. Оно последовало за майским решением канадского суда, который признал терактом катастрофу Boeing 737.

Тегеран раскритиковал решение о признании трагедии PS752 терактом, заявив, что у Канады нет юрисдикции по этому вопросу – и все судебные разбирательства должны проходить в Иране.

Канада сотрудничает по вопросу компенсаций со Швецией, Великобританией и Украиной, чьи граждане также погибли в катастрофе. В июне 2021-го страны подали Ирану уведомление о претензии, однако тот в ноябре ответил, что не намерен встречаться с представителями этих государств, пишут в издании.

Эти страны поставили Тегерану дедлайн – до 5 января дать окончательный ответ, готов ли он к переговорам о компенсации, отмечает CBC. В случае отказа четыре государства «серьезно рассмотрят другие действия» для решения вопроса в соответствии с международным правом.

Напомним, украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран – Киев, был сбит иранскими военными в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди погибших 11 граждан Украины.

Военный прокурор Тегерана Голамаббас Торки в апреле объявил о выдвижении обвинений 10 должностным лицам, причастным к сбитию самолета. В МИД ранее предполагали, что Украина обратится в Суд ООН, если переговоры с Ираном не будут успешными. Ранее в Иране признали, что с самого начала знали, кто виновен в крушении самолета МАУ, но скрывали это.