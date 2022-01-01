Молодежную сборную России по хоккею сняли с авиарейса в Канаде из-за несоблюдения масочного режима, алкоголя и курения

В пятницу, 31 декабря членов команды молодежной сборной России по хоккею сняли с авиарейса компании Air Canada, вылетавшего из города Калгари (Канада) из-за несоответствующего поведения.

Об этом сообщает CTV News.

На следующий день, в субботу 1 января полиция Колгари опубликовала заявление, в котором сообщила, что сотрудники подразделения аэропорта отреагировала на ситуацию на борту пассажирского рейса Air Canada в 17:45.

По прибытию офицеры помогли персоналу Air Canada высадить пассажиров.

«Пассажиров попросили покинуть самолет из-за нарушения порядка, в котором участвовало несколько пассажиров в салоне самолета», - сказано в сообщении.

Официально в заявлении не указано, что привело к инциденту, но публикации свидетелей в социальных сетях предполагают, что тренер российской сборной не соблюдал предполетные правила авиакомпании.

На одном борту с командой летела профессор Университета Томпсон Риверс Кэтлин Шерф. По ее словам, было довольно шумно, поскольку самолет простоял на взлетной полосе почти 2 часа, после того как должен был вылететь во Франкфурт.

- Я сразу заметила, что бортпроводникам было тяжело, потому что им нужно было сказать, чтобы они (тренеры) сели, не «вейпировали», перестали слушать свой очень громкий и тяжелый рок, - рассказала Шерф.

Кэтлин Шерф отметила, что несколько пассажиров говорили ей, что многие игроки пили и пытались зажечь сигарету.

После Шерф сказала, что сотрудники авиакомпании сделали объявление через громкоговоритель, предупреждая пассажиров, что они скоро выйдут из самолета:

«На борту есть полиция. Произошел инцидент с безопасностью. Чтобы быть в безопасности, нам всем нужно как можно скорее выйти из самолета и забрать все ваши личные вещи».

На борту самолета вместе с российской командой находились члены сборной Чехии, которым также было приказано покинуть борт. Причиной высадки послужили такие же свитшоты, какие были и на российских спортсменах.

- Свитшоты были розданы всем игрокам турнира, чешских игроков невозможно было отличить от русских, - сказал менеджер сборной Чехии Отакар Черный.

Спустя пять дней после инцидента, во вторник 4 января в России назвали описание событий из аэропорта Калгари ложными. Российские СМИ утверждают, что именно чехи и финны перед отъездом напились и устроили беспорядок на борту самолета. Однако, эта версия не нашла подтверждения среди представителей других команд, присутствовавших на месте.

Напомним, что ранее в Швейцарии хоккеисты во время матча провалились под лед.