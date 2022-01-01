Губернатор Одесской области учредил ДП «Дунайя», которое займется созданием курортного города с объемом частных инвестиций в $2,5 миллиарда

Глава Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий подписал распоряжение о создании госпредприятия «Дунайя», которое займется реализацией инвестиционных проектов и развитием курортно-рекреационной инфраструктуры Одесского региона.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил помощник главы ОГА Юрий Димчогло.

«Ну что Затока – держись! Многолетняя борьба за проект. “Дунайя” Фазиля Аскерова, приобрёл официальный фундамент и государственную позицию! Украинская Бессарабия и вся Восточная Европа должна получить новый мощный, современный, продуманный и спланированный туристический центр и курортный город на косе озера Сасык. И ещё это объект для больших инвестиций и множества рабочих мест. С Богом, нам предстоит огромная работа!» – написал Димчогло.

По информации издания «БессарабияИнформ», речь идет о строительстве нового города-курорта на косе (часть косы – это дамба) между озером Сасык и Черным морем в Белгород-Днестровском районе, который для Украины может стать подобием Дубая.

«Согласно информации, которую идейный вдохновитель проекта Фазиль Аскеров выложил в свободный доступ, строительство города-курорта «Дунайя» предполагает строительство 10 километров набережной, более 80 отелей от 150 до 1000 номеров в них, создание тысяч рабочих мест, обустройство места для проведения музыкальных фестивалей и игорной зоны. Курорт якобы будет функционировать круглый год. Проект предусматривает привлечение частных инвестиций в размере $2,5 млрд», - пишет издание.

В октябре проект «Дунайя» представили на мировой выставке EXPO-2020 в Дубаи.

Также в октябре под председательством губернатора Одесской области прошло рабочее совещание посвящённое проекту «Дунайя». Презентацию увидели руководители департаментов ОГА, руководство Белгород Днестровского района, руководители ОТГ смежных с территорией проекта. В основе проекта стоит заявление Президента Украины на Ялтинской конференции 13 сентября 2019 года о том, что «в Одесской области будет построен новый город-курорт, с нуля».

«В декабре 2019 лично защищал проект у Президента. Два года мы работали над концепцией со специалистами из разных сфер деятельности. Про них будет отдельный пост», – сообщил Фазиль Аскеров.

Так, Сергей Гриневецкий, который хотел построить курорт там еще 20 лет назад, издал распоряжение о создании рабочей группы для динамичного сопровождения проекта со стороны ОГА.

Напомним, в ноябре 2020 года тогдашний глава Херсонской ОГА Юрий Гусев презентовал проект по созданию на территории области курортного комплекса с объемом инвестици в $1 миллиард. Тогда Кабмин определил проект как приоритетный.