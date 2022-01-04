На «Николаевской ТЭЦ» снова сменился директор – вместо так и не приступившего к работе Клецова набсовет назначил Виталия Пытько

Набсовет ЧАО «Николаевская ТЭЦ» назначил нового руководителя предприятия вместо Егора Клецова, который почти полгода после назначения так и не смог приступить к исполнению обязанностей.

Информацию о назначении нового руководителя на своей странице в Facebook сообщил Егор Клецов.

«Год начался не с кофе. Сегодня на предприятии ЧАО «Николаевская ТЭЦ» появился новый «руководитель», назначенный без конкурса в последних числах декабря 2021 года очередным незаконным решением наблюдательного совета. Этим же решением я, якобы уволен, хотя, ни с приказом о моем увольнении, ни самим протоколом собрания набсовета меня до сих пор не ознакомили…», – пишет Клецов.

«Это стиль правового нигилизма от наблюдательного совета, назначенного пока ещё собственником ТЭЦ — Фонд государственного имущества Украины. Но это не так страшно для предприятия и для меня лично, поскольку мы живем в правовом государстве, и суд даст оценку их действиям. Страшно то, что новый исполняющий обязанности приехал на предприятие с одним из членов команды предыдущего директора, которая так успешно и отчасти бесследно вывозила из предприятия металлолом, в отношении чего на предприятии проведено служебное расследование и установлены факты грубого нарушения процедур обращения с товарно-материальными ценностями», – добавил он.

Клецов также назвал «командой дилетантов» набсовет «Николаевской ТЭЦ».

«Хочу обратить внимание Офис Президента Украины, Кабинет министров Украины и господина Денис Шмигаль на команду дилетантов под названием «набсовет Николаевской ТЭЦ», поскольку есть серьезное и небезосновательное опасение, что до момента полной процедурной передачи предприятия в управление Нафтогаз, оно может лишиться таких нужных активов. Буду держать вас в курсе дальнейших событий и на предприятии и в суде», – резюмировал Егор Клецов.

По информации «Преступности.НЕТ», своим решением набсовет назначил директором ТЭЦ Виталия Пытько.

Виталий Пытько в свое время возглавлял «Зуевскую ТЭС», которая на данный момент находится на территории, подконтрольной террористической «ДНР». В июле 2014 года в СМИ появилась информация, что Пытько и еще 10 работников ТЭС были похищены боевиками. Однако тогда в ДТЭК, которая владела этой ТЭС, информацию о похищении не подтвердили.

В сентябре 2014 года Пытько был назначен директором «Криворожской ТЭС», которая также входит в состав ДТЭК Рината Ахметова. В 2018 году он покинул занимаемый пост, и, как сообщили тогда в ДТЭК, «принял решение продолжить карьеру вне компании ДТЭК Энерго».

Примечательно, что на данный момент, согласно данным сервиса OpenDataBot, директором «Николаевской ТЭЦ» является Егор Клецов.

Напомним, после смерти генерального директора «Николаевской ТЭЦ» Юрия Кишко, врио генерального директора был назначен Александр Пищанский и объявлен конкурс для избрания нового главы ТЭЦ. После рассмотрения заявок от потенциальных кандидатов набсовет избрал генеральным директором предприятия Егора Клецова. Но в июле его отстранили от должности на время проверки СБУ.

Ранее Клецов работал на «Николаевоблтеплоэнерго» и баллотировался в горсовет Николаева от «Слуги народа». Во время предвыборной кампании в соцсетях начали появляться обвинения в сторону Клецова в сепаратизме. Сам Клецов сначала сообщил об угрозах в свою сторону, в связи с чем собирался обратиться в полицию. А на следующий день заявил о том, что снимает свою кандидатуру с выборов.

Угрозы в его сторону начались в связи с тем, что ранее Клецова внесли в базу «Миротворец», поскольку он оказывал гуманитарную помощь террористическим «Л/ДНР», и тогда не признавал, что на стороне боевиков воюют граждане Российской Федерации. Свою позицию касательно этого он высказал в интервью «Преступности.НЕТ».

Также сообщалось, что СБУ не видела оснований для возбуждения уголовного дела в отношении николаевца Клецова, которого пытались уличить в госизмене.