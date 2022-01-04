«Российская хунта, кажется, себя проявила»: Украинский журналист Цимбалюк покинул РФ после вызова на допрос

Роман Цимбалюк и его адвокат Николай Полозов Украинский журналист Роман Цимбалюк, который более 10 лет работал корреспондентом УНИАН в Москве, покинул территорию России после вызова на допрос в местную прокуратуру.

Об это сообщает hromadske.

В интервью Цимбалюк назвал причину выезда с РФ.

- Я уехал из Российской Федерации, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности. Российская хунта, кажется, себя проявила. Вместо меня пришел (на допрос) мой адвокат, а прокуроры почему-то на эту "стрелку" не пришли. Кто-то в соседнем кабинете защитнику сказал, что они отозвали повестку. Так оно не так ли? Пока очень мало информации, — сказал Цимбалюк.

Также Цимбалюк акцентировал внимание на том, что за последние два месяца почти все ведущие российские пропагандисты предсказывали ему проблемы.

В настоящее время неизвестно, есть ли дело в принципе. Как отметил Цимбалюк, он с адвокатами серьезно относится к таким заявлениям и публикациям в российских провластных СМИ, поскольку есть угроза объявления его в розыск Интерпола.

Также журналист отметил, что пока в Россию возвращаться не планирует:

- Я не буду спешить в Россию, потому что не хочу становиться заложником Кремля и ждать, пока меня обменяют. У нас и так там много людей, которых нужно вытащит, – говорит Цимбалюк.

Отметим, что в середине декабря прошлого года стало известно, что в РФ намерены обвинить Романа Цимбалюка в экстремизме. Тогда об этом заявлял как адвокат журналиста Николай Полозов, так и сам Роман Цимбалюк.

Адвокат Полозов считает, что со стороны властей РФ производятся давление на украинского журналиста, фактически с лишением его права на свободу выражения мнения и осуществление профессиональной деятельности.

«Единственный аккредитованный в России украинский журналист Роман Цимбалюк оказался в этой же самой России вне закона. Как водится, обвинили в экстремизме. Пока собираются заводить несколько административных дел по 20.3.1 КоАП РФ. Однако важно понимать специфику. Грань между "административным" экстремизмом и "уголовным" весьма тонкая и во многом зависит от экспертов, качество работы которых в делах с политическим интересом власти очень предсказуемо», - отметил адвокат.

Николай Полозов сказал, что будет представлять интересы журналиста в России.

«С таким адвокатом мы всех порвём», - отметил Роман Цимбалюк.

Роман Цимбалюк известен жесткой проукраинской позицией и активно участвовал в популярных политических ток-шоу на российском ТВ, а также в пресс-конференциях Владимира Путина, на которых задавал неудобные вопросы президенту РФ.