Омбудсмен Денисова призвала Красный Крест и ОБСЕ вмешаться и оказать помощь украинскому военному, который уже почти три года находится в плену боевиков «ДНР»

Военнослужащий ВСУ Юрий Гордейчук, незаконно удерживаемый российскими боевиками на временно оккупированной территории, имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Военнослужащий Юрий Гордейчук, незаконно содержащийся в Макеевской исправительной колонии № 32 в ОРДО, испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Юрий имеет хронические заболевания: тонзиллит с последующим отеком горла, что вызывает удушье. Из отчетов мониторинговых и правозащитных организаций известно, что органами оккупационной администрации РФ на временно оккупированной территории применяют к незаконно задержанным лицам физическую силу, пытки и психологическое давление, угрожают физической расправой, не оказывают должной медицинской помощи, держат в неудовлетворительных условиях», - пишет Денисова.

По ее словам, данные действия являются нарушением не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека 1950 года.

«Обращаюсь к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине срочно посетить Юрия Гордейчука, содействовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью. Прошу координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для оказания соответствующей помощи», - добавила омбудсмен.

Юрий Гордейчук - старший солдат 43-го мотопехотного батальона 53-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, нес воинскую службу в зоне вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях. 22 мая 2019 года он и еще семь военнослужащих во время выполнения задания были незаконно задержаны в районе населенного пункта Новотроицкое Волновахского района Донецкой области во время пересечения контрольно-пропускного пункта «Березово-2».

«Пятерых из них - Александра Геймура, Кима Дуванова, Бориса Пундора, Максима Горяева, Виктора Шайду освободили в рамках обмена. Роман Беспалый до своего освобождения не дожил. В октябре 2019 года оккупационная администрация сообщила, что под арестом он якобы покончил с собой. В незаконном плену остались Павел Корсун и Юрий Гордийчук. В июне 2019 года Юрий был незаконно приговорен так называемым «Верховным судом» в ОРДО к 17 годам лишения свободы за якобы «диверсионную деятельность», - отметила Людмила Денисова.

Напомним, ранее Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова попросила руководство Красного Креста в Украине срочно посетить украинца Евгения Ставцева, незаконно удерживаемого в колонии на оккупированных территориях. Из-за пыток Евгений потерял зубы и слух, а также имеет постоянные боли и кровотечения.