На Николаевщине археологи впервые за 8 лет исследовали курган возрастом старше 5 тысяч лет. Работы велись неделю. Исследователи обнаружили захоронения не менее трех эпох: ямной, катакомбной и бабинской культур.

Об этом сообщил руководитель раскопок, научный сотрудник Института археологии Национальной академии наук, старший преподаватель Национального университета имени Сухомлинского Александр Смирнов, пишет Укринформ.

«Всего исследовали 12 погребальных комплексов. Первые захоронения относятся к ямной культуре — это 36-30 век до новой эры. Но они были полностью разграблены еще в античные времена. Также как минимум одно захоронение относится к катакомбной культуре — 27-24 вв. до нашей эры», — сказал Смирнов.

Диаметр кургана — более 40 метров, высота — около метра. Верхние слои и насыпь сильно повреждены из-за сельскохозяйственных работ.

Смирнов отметил, что захоронения бабинской культуры (22-17 вв. до нашей эры) сохранились, и археологам удалось изучить его полностью. В погребениях бабинского периода по меньшей мере в трех случаях были люди с высоким социальным статусом — либо вожди, либо родовая знать. В их могилах нашли керамику, костяные ременные бляшки и уникальные девичьи бусы.

Не исключено, что курган использовали и представители более поздних культур, вплоть до средневековья.

Руководитель раскопок Александр Смирнов говорит, что захоронения ямной культуры были разграблены еще в античные времена — первом веке нашей эры. Археологи предполагают, что это было сделано солдатами римского гарнизона, который в то время дислоцировался в Ольвии.